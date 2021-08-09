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أسعار الذهب العالمية تهوي في أولى جلسات الأسبوع

10:06 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية تهوي في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.97% في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1745.8 دولارا بتراجع قيمته 17.18 دولار، في الساعة 9:14 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - نحو 1763 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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