أسعار الذهب العالمية تهوي في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.97% في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1745.8 دولارا بتراجع قيمته 17.18 دولار، في الساعة 9:14 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - نحو 1763 دولار.