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بعد الهبوط الكبير.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

12:55 م الأحد 08 أغسطس 2021
بعد الهبوط الكبير.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع سجل اليوم 776 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 665 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 887 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات.

وكان سعر جرام الذهب تراجع على مدار اليومين الماضيين 18 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية عيار 18 عيار 21

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