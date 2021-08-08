Masrawy logo white

تراجع الدواجن البيضاء بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

11:42 ص الأحد 08 أغسطس 2021
تراجع الدواجن البيضاء بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

الدواجن البيضاء

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع إلى 23 جنيهًا بالمزرعة مقابل 24 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، لتباع للمستهلك بنحو 28 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 39 و41 جنيهًا بالمزعة، وتباع للمستهلك بين 46 و47 جنيهًا بالأسواق.

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 41 و43 جنيهًا، لتصل للمستهلك في الأسواق بين 46 و 48 جنيهًا.

وسجل سعر طن العلف بالأسواق بين 8300 و8400 جنيه، بحسب رئيس الشعبة

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

الدواجن البيضاء شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية كرتونة البيض

الخبر التالى:

بعد الهبوط الكبير.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| لحظات الوداع الأخير.. نجوم الفن يشيعون جثمان دلال عبدالعزيز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا