تراجع الدواجن البيضاء بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع إلى 23 جنيهًا بالمزرعة مقابل 24 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، لتباع للمستهلك بنحو 28 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 39 و41 جنيهًا بالمزعة، وتباع للمستهلك بين 46 و47 جنيهًا بالأسواق.

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 41 و43 جنيهًا، لتصل للمستهلك في الأسواق بين 46 و 48 جنيهًا.

وسجل سعر طن العلف بالأسواق بين 8300 و8400 جنيه، بحسب رئيس الشعبة

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.