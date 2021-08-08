أسعار بيتكوين ترتفع 19% في ثلاثة أيام وتصل لأعلى مستوى منذ مايو

كتب- مصطفى عيد:

شهدت تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة ارتفاعا كبيرا لأسعار عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 19% متجاوزة مستوى 44 ألف دولار لأول مرة منذ 18 مايو الماضي.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 2.5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة ليصل إلى مستوى 44.5 ألف دولار في الساعة الحادية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة مرتفعا بنحو 7 آلاف دولار في آخر 3 أيام.

وقالت بلومبرج في تقرير لها إن أسعار بيتكوين ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ منتصف مايو رغم عدم اليقين بشأن قواعد التشفير في خطة البنية التحتية الأمريكية.

وقال باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitfinex في تعليقات: "يبدو أن جوا من التفاؤل قد عاد إلى أسواق العملات المشفرة"، وفقا لبلومبرج.

وأضاف: "تتصدر بيتكوين زمام الأمور بينما تواصل إيثيريوم تحقيق مكاسب" بعد ترقية شبكتها.

ومع ذلك، قال أردوينو: "من غير المرجح أن يهدأ الاضطراب الذي شهدناه في أسواق العملات الرقمية خلال الأسابيع الأخيرة".

ووفقا لبلومبرج، تظهر العملات المشفرة علامات على الحياة مرة أخرى بعد التراجع بشكل كبير عن المستويات المرتفعة القياسية في الأشهر الأخيرة، وهي انتكاسة تلقي باللوم على المخاوف بشأن القمع الصيني والأسئلة التي أثارها إيلون ماسك حول استخدام بيتكوين للطاقة.

وأوضحت الوكالة أن هناك عاملا واحدا لا يزال يخلق حالة من عدم اليقين وهو ما يتمثل في مشروع قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يشق طريقه حاليا من خلال الكونجرس، والذي يحتوي على تعديلات تتناول متطلبات الإبلاغ عن معاملات التشفير وتحصيل الضرائب.