مبيعات قياسية تقفز بأرباح طلعت مصطفى 23% في النصف الأول من 2021

كتبت-ياسمين سليم:

قفز صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد الضرائب بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مدفوعة بمبيعات قياسية.

وبحسب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد فإن المجموعة حققت صافي ربح بلغ 869.3 مليون جنيه.

وسجلت الشركة قفزة في إيراداتها خلال النصف الأول من 2021 لتبلغ 5.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إنها حققت أعلى مستوى تاريخي من المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بمبيعات بأكثر من 21 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي بنسبة نمو 375%.

وكانت الشركة قالت الشهر الماضي إن مبيعات مدينة نور، التي أطلقتها مؤخرًا بلغت 15 مليار جنيه في 3 أسابيع بدأت من 8 يونيو الماضي وحتى نهاية الشهر.

وتوقعت الشركة أن تنهي مبيعات هذا العام بما يقارب 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المبيعات المحققة حاليًا تفوق المتوقع والتي سبق وأعلنت عنه بما يقدر بـ 17 و18 مليار جنيه في العام الحالي.

وتقام مدينة نور بحدائق العاصمة، على مساحة 5 آلاف فدان يطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتعمل مجموعة طلعت مصطفى، في مجال التطوير العقاري، باستثمارات 200 مليار جنيه ورؤوس أموال وحقوق ملكية تبلغ 31.7 مليار جنيه، كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه، وفقًا لبيان سابق.