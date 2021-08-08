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ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:20 ص الأحد 08 أغسطس 2021
ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 5 قروش خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، في سوق الجملة بالعبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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