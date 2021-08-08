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رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة

09:19 ص الأحد 08 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة

محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية

كتب - محمد سامي:

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.

محمد فريد البورصة

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