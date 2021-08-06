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انخفاض يصل لـ 10 جنيهات للكيلو.. تراجع أسعار الأسماك في أسبوع

02:40 م الجمعة 06 أغسطس 2021
انخفاض يصل لـ 10 جنيهات للكيلو.. تراجع أسعار الأسماك في أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتضمنت المكرونة السويسي والبوري والجمبري بينما ارتفع سعر البلطي ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 19 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 60 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، بتراجع 10 جنيهات خلال الأسبوع.

كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، بين 7 و8 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 47 و53 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير، 10 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك البلطي الكابوريا السمك البوري

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