بعد تراجعه عالميا.. هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع الخام الأصفر عالميا، مع قوة الدولار.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 6 جنيهات، ليسجل 788 جنيهًا مقابل 794 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 675.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 900.6 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وكان نجيب، قال لمصراوي، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي مازالت مناسبة للشراء، خاصة في ظل توقعاته بحدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وعن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة، أوضح نجيب أن حالة البيع والشراء بالسوق تتسم بالهدوء منذ فترة.

ووفقا لقول سكرتير عام شعبة الذهب، يأمل التجار في تحرك المبيعات بالسوق خاصة أن عيد الأضحى الماضي لم ينجح في تنشيط السوق كما كان متوقعا.