زيادة 13 جنيها لكيلو المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار المانجو في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما زادت أسعار عدد من الخضروات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو المانجو، خلال الأسبوع، ما بين جنيهين و3 جنيهات، ووصلت الزيادة في بعض الأنواع إلى 13 جنيها للكيلو الواحد.

وزادت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان والفلفل، اليوم الجمعة، بنحو 50 قرشا، اليوم الجمعة، مقابل أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها، بزيادة 13 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي 8 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.