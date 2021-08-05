المركزي للإحصاء: 10% ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري خلال مايو

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 10% ليسجل 3.34 مليــار دولار مقابل 3.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، وفقا لبيان من المركزي للإحصاء.

ووفقا للنشرة الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات خلال مايو الماضي، بنسبة 80.3٪ لتسجل 3.11 مليار دولار مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت النشرة، أن زيادة الصادرات جاءت مدفوعة، بارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9 ٪).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4%).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 35.4٪ حيـث بلغـت 6.45 مليار دولار مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 57.9% ، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9 ٪ ، فول صويا بنسبة 21.2%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪).