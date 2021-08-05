المشاط تشارك في التجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين



كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، افتراضيا، في التجمع الأفريقي لمحافظي لصندوق النقد والبنك الدوليين "African Caucus" لعام 2021، والذي استضافته بوروندي، ويعقد في الفترة 3-5 أغسطس تحت عنوان "الرقمنة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وشارك في التجمع العديد من الوزراء ومحافظي الدول الأفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان من بين المتحدثين خلال الجلسة التي شاركت فيها المشاط، الدكتورة فيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورود دي موج رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.

وتناولت الجلسة كيفية تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة والتمويل المختلط لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وفقا للبيان.

وأكدت المشاط أن جائحة كورونا أظهرت بشكل كبير أهمية الرقمنة لتصبح قوة دافعة لتطوير البنية التحتية واستمرارية الأعمال في قطاعات متعددة مثل التعليم والنقل والصناعة، وليست مجرد خيارًا.

وقالت إنه لذلك أصبحت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل تحول الدول نحو الاقتصاد الرقمي، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية تعيد صياغة استراتيجياتها للخمس سنوات المقبلة لتصبح الرقمنة من بين أولوياتها.