معيط: مزايا جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة الجمارك "ACI"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مزايا تحفيزية جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" خلال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى؛ تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أنه سيتم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يسجل في النصف الثاني من سبتمبر.

وأضاف أنه سيتم أيضا تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة "ACI"، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات "ACID".

وأوضح الوزير أنه من المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالي، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل للموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"،

وأكد الوزير أن فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام من تسهيل الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة "ACI"، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية بالمراكز اللوجستية في الإسكندرية والدخيلة والعين السخنة وبورسعيد ودمياط ومطار القاهرة.

وأوضح أن عقد هذه الندوات جاء بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 4600 مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات.

ودعا الشحات غتوري المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين إلى ضرورة إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية "نافذة": www.nafeza.gov.eg والحصول على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتي "مصر المقاصة" أو "إيجي تراست" للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وقال إن من بين الإجراءات التي يجب على المستوردين اتباعها إدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تكنولوجيا "Blockchain"، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب.

وأضاف غتوري إنه في حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة "ACID" إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة "نافذة"، ثم يرسل المصدر بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة نافذة، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.

وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، تم تشكيل لجنة برئاستها، وعضوية ممثلين من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، ومصلحة الجمارك للاجتماع الدوري مع كل من لديه استفسارات أو معوقات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأضافت أنه تم تخصيص الخط الساخن: (15460) والبريد الإلكتروني: (Aci.campaign@mts-egy.com) للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة، كما تم تخصيص جروبات على "واتساب" لضمان التواصل الفوري مع المنضمين لمنظومة "ACI" وتذليل أي عقبات قد تواجههم.