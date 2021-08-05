الملا يتابع تنفيذ 5 مشروعات تكرير وبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ينفذ حاليا 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 14 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافي القائمة بالفعل وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية، برئاسة الوزير، لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها حالياً.

وتشمل هذه المشروعات مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بالسويس، ومشروع مجمع التفحيم بالسويس، وفقا للبيان.

وقال الوزير إن تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات تأتي بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية.

وأضاف أن قطاع البترول نجح في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتحطيم الأرقام القياسية في التوقيتات ودقة التنفيذ، واكتسب الخبرات والإمكانيات المتميزة ما يؤهله لتنفيذ مشروعات جديدة بكفاءة وسرعة وبمواصفات عالمية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم.

وشدد الملا خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي والحفاظ على البيئة في تنفيذ وتشغيل المشروعات، وعلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات والإسراع بوضعها على الإنتاج والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤثر على مراحل التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس شركة ميدور موقف تقدم الأعمال بمشروع توسعات مصفاة ميدور والذي يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 60 ألف برميل يومياً باستثمارات حوالي 2.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

كما استعرض رئيس شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات موقف تقدم الأعمال التجهيزية بمشروع مجمع البتروكيماويات والجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء من تنفيذ الوحدات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالي 7.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.

واستعرض أيضا رئيس شركة أنوبك موقف تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذي يهدف إلى تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة خاصة السولار، باستثمارات حوالي 2.9 مليار دولار.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت يومياً واستثمارات حوالي 64 مليون دولار، وفقا للبيان.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجمع التفحيم بالسويس والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت وتحويله إلى منتجات مرتفعة القيمة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وخاصة السولار بمواصفات "Euro 5" والبوتاجاز بما يسهم في الحد من الاستيراد وتبلغ استثماراته حوالي 1.4 مليار دولار.

وحضر الاجتماع سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة البترول للمشروعات، ومحمود ناجي معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وأشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع، وأيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

وحضر الاجتماع أيضا أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، وجمال القراعيش رئيس شركة ميدور، ومحمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات، ومحمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتكرير البترول أنوبك، وهالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة الفنية بالوزارة، وأحمد سمير المشرف على متابعة المشروعات بالوزارة، وصفاء جبر بشئون متابعة المشروعات.