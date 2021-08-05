تابعة للسويدي إليكتريك تتعاقد لتنفيذ مشروع بمنطقة شرق العوينات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السويدي إلكتريك، إن شركة السويدي للتجارة والتوزيع إحدى شركات المجوعة، وقعت ملحق عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد بقيمة بلغت 190 مليون جنيه، بنظام تسليم المفتاح.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الخميس، وقعت السويدي العقد أمس، لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية بمساحة 20 ألف فدان مستصلحه جديدة عدد ( 2 قطعة أرقام 17& 18) لصالح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وسيتم تنفيذ العقد خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة بنظام تسليم المفتاح.

وأضاف البيان، أن الشركة أعلنت عن توقيع عقد لتوصيل التيار الكهربي لعدد 50 ألف فدان ( 5 قطع) بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد بنظام تسليم المفتاح بحوالي 475 مليون جنيه.

ووفقا للبيان، يصبح إجمالي العقود الموقعة حوالي 665 مليون جنيه بمنطقة شرق العوينات.

وتعمل الشركة العالمية للكابلات في إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية حتى جهد 220 كف وكابلات الاتصالات حتى 2400 جوز والمعدات الرأسمالية لصناعة الكابلات وكابلات الكنترول، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات الهندسية.