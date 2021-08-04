غرفة صناعة الحبوب: توريد أكثر من 185 ألف طن أرز لوزارة التموين حتى الآن

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه الشعبة وردت أكثر من 185 ألف طن أرز محلي لصالح وزارة التموين على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن من إجمالي الكميات المتعاقد عليها وهي 270 ألف طن.

وأضاف شحاتة في بيان اليوم الأربعاء، أن الشعبة اتفقت مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر أغسطس الجاري على مدار شهرين، مثلما حدث مع توريد كميات شهر يوليو الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من الأرز لدى المخازن التابعة للوزارة.

وذكر رئيس الشعبة، أن مخزون الأرز يكفي حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض.

وقال رجب شحاتة، إنه مع حصاد محصول الأرز تستقر الأسعار بالأسواق كما هي دون تغيير.

واقترب موسم حصاد الأرز المحلي، حيث يتم الحصاد من منتصف شهر أغسطس الجاري وحتى أكتوبر المقبل.

وأضاف شحاتة، أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق منذ فترات طويلة بسبب وفرة المعروض بالأسواق.

ويتراوح متوسط سعر كيلو الأرز بسوق الجملة بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، على أن يباع الكيلو بحوالي 6.5 جنيه 10 جنيهات، وفقا لقول رئيس الشعبة.

ووفقا لقول شحاتة، فإنه مع حصاد المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022، مما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية.

وأعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن استمرار توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى‪.‬

وقال حسانين، إن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص أي سلعة طوال جائحة كورونا في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية.