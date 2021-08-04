قبل رفع السعر.. كم يبلغ دعم رغيف الخبز في موازنة الحكومة؟

كتبت – شيماء حفظي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، نية الحكومة تحريك أسعار رغيف الخبز، وأنه حان الوقت لاتخاذ هذا القرار.

وقال الرئيس السيسي إنه غير معقول أن يبقى سعر 20 رغيفاً مدعوما بسعر سيجارة واحدة، وإن رغيف الخبز يباع بعملة لم تعد معروفة وهي "5 صاغ".

وتبيع الحكومة الخبز المدعم للمواطنين ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والتي تشمل خبزاً ودقيقا مدعما، إضافة إلى دعم نقاط الخبز التي يمكن استبدالها بسلع تموينية.

وتعد مخصصات دعم رغيف الخبز، هي القيمة الأكبر في بنود دعم السلع التموينية التي تتحملها الحكومة، لتخفيف أعباء المواطنين.

وبلغ دعم إجمالي السلع التموينية في موازنة العام الحالي الذي بدأ في أول يوليو نحو 87.2 مليار جنيه، مقابل حوالي 84.5 مليار جنيه في العام السابق.

أما دعم رغيف الخبز منفرداً فيبلغ حوالي 45 مليار جنيه، إلى جانب حوالي 2.6 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.

ووفقا لبيانات الموازنة المنشورة على موقع وزارة المالية، يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 71 مليون فرد بينهم 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز.

ويحصل كل مواطن على 5 أرغفة مدعمة يوميًا، ويبلغ عدد الأرغفة المستحقة للمستفيدين نحو 120.8 مليار رغيف في السنة، وفقا للموازنة.

وتشير بيانات الموازنة إلى أن 73.7% من المستفيدين من دعم الخبز يحصلون على الأرغفة المدعمة، فيما يلجأ 26.3% من المستفيدين إلى استبدال الخبز بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف.