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ارتفاع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:14 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
ارتفاع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس والفاصوليا والمانجو الهندي بين 25 قرشا و5 جنيهات في سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو المانجو العويس 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.65 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و18 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي 8 جنيهات و14 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس الفاصوليا سوق الجملة

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