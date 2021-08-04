ارتفاع البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار كيلو البطاطس والفاصوليا والمانجو الهندي بين 25 قرشا و5 جنيهات في سوق الجملة بالعبور اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراجع سعر كيلو المانجو العويس 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.65 جنيه.
البطاطس بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و18 جنيها، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و45 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي 8 جنيهات و14 جنيها.
الخبر التالى:البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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