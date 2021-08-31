فوري في الصدارة.. 4 شركات مصرية بقائمة فوربس لأقوى 15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية

كتبت – شيماء حفظي:

تضمنت قائمة فوربس لأقوى 15 تطبيقًا للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 2021، 4 شركات مصرية، على رأسها شركة فوري.

وقالت فوربس، إنه تم تنزيل إجمالي التطبيقات 9.5 مليون مرة وتجاوزت قيمة المعاملات التي تمت من خلالها نحو 6.9 مليار دولار في عام 2020.

ومن إجمالي 15 شركة في القائمة توجد 6 شركات تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها، تليها مصر بأربع شركات، ثم الكويت بثلاث شركات، في حين توجد شركة واحدة في كل من الأردن والسعودية.

فوري في الصدارة

وتصدرت شركة فوري، القائمة لتأتي في المركز الأول، وهي شركة مصرية للدفع الإلكتروني، تأسست في 2019، ويتيح تطبيق (my Fawry) للمستخدمين دفع فواتيرهم، وإعادة شحن هواتفهم المحمولة، وحجز تذاكر الحافلات، وتتبع إنفاقهم وغيرها من الخدمات.

في عام 2020، تخطى عدد تنزيلات التطبيق أكثر من 1.6 مليون مرة، و تم إدراج شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع في البورصة المصرية عام 2019، وتجاوزت قيمتها السوقية 1.9 مليار دولار وفقًا لإغلاق 5 أغسطس 2021، بحسب فوربس.

وبلغ عدد تنزيلات التطبيق 3.5 مليون مرة ومعاملات تقدر بحوالي 105 مليون دولار سنويًا.

فاليو

جاءت شركة فاليو في المركز الخامس في قائمة فوربس، وهي شركة تأسست في 2017 وهي منصة للشراء الآن والدفع لاحقًا، ومملوكة للمجموعة المالية هيرميس،

يسمح تطبيق (valU) للمستخدمين بالتسوق عبر أكثر من 3500 متجر ومقدم خدمة و250 موقع إلكتروني في مصر، بما في ذلك (Ikea) و(Souq) و(Azadea) و(MAF)، مع خطط دفع مرنة من 6 إلى 60 شهرًا.

نفذ التطبيق الذي تم إطلاقه عام 2017 ما يقارب 196 ألف معاملة بقيمة 60 مليون دولار في السنة المالية 2020. وحتى أغسطس 2021، تم تنزيله أكثر من 655 ألف مرة، وفقا لفوربس.

MoneyFellows

وفي المركز السادس بالقائمة، جاء تطبيق Money Fellows الذي تأسس في 2017، لتطبيق إدارة الجمعيات المالية، ويسمح تطبيق (MoneyFellows) للمستخدمين بالوصول إلى أهداف الادخار والائتمان الخاصة بهم من خلال رقمنة نموذج (ROSCA) المعروف باسم "الجمعية" في العالم العربي.

أسس أحمد وادي التطبيق في مصر في أوائل عام 2017 وساهم في إبرام عمليات بقيمة 53 مليون دولار في عام 2020.

وجذبت الشركة تمويلات بأكثر من 5 ملايين دولار منها 4 ملايين دولار خلال العام الماضي فقط. واحتلت الشركة المرتبة 48 في قائمة فوربس الشرق الأوسط ” أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط ” لعام 2020.

ووفقا لفوربس، فحتى أغسطس 2021 بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 173 ألف مستخدم نشط وتم تنزيله أكثر من 1.6 مليون مرة.

أمان

احتل تطبيق أمان للمدفوعات الإلكترونية الترتيب التاسع في قائمة فوربس، وهو يقدم خدمات مالية للتجار المصريين، مع التركيز على غير المتعاملين مع البنوك.

ويتيح التطبيق للمستخدمين سداد فواتير الهاتف المحمول، ودفع فواتير الخدمات، وإعادة شحن المحفظة الإلكترونية من بين العديد من الخدمات الأخرى.

ووفقا لفوربس، نفذ التطبيق معاملات بقيمة 60.2 مليون دولار في عام 2020 وتم تنزيله أكثر من 154 ألف مرة.