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"الكهرباء" تستجيب لمطالب مضارب الأرز بخفض أسعار الاستهلاك

01:50 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
"الكهرباء" تستجيب لمطالب مضارب الأرز بخفض أسعار الاستهلاك

مضارب الأرز

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استجابة وزارة الكهرباء لمطالب مضارب الحبوب بشأن طريقة محاسبتها على استهلاك الكهرباء يحمي سعر الأرز الأبيض من الارتفاع بالأسواق.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن وزارة الكهرباء كانت تحاسب مضارب الأرز على استهلاكها للتيار الكهربي بنحو 163 قرشا للكيلو وات الواحد منذ شهر يوليو الماضي، بعد أن اعتبرتهم نشاط تجاري، بدلا من صناعي.

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وأضاف شحاتة، أن الشعبة قامت بتقديم مذكرة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لمحاسبة المضارب بنحو 125 قرشا للكيلو وات بدلا من 163 قرشا، باعتبارهم مصانع وليس محلات تجارية.

واستجابت وزارة الكهرباء لمطالب الشعبة بعد تقديم المذكرة، وجاءت الموافقة بالأمس على محاسبة استهلاك مضارب الأرز بنحو 125 قرشا للكيلو وات، للمضارب الحاصلة على شهادة سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وأوضح شحاتة، أن الزيادة التي دفعتها المضارب على طريقة سعر الكيلو وات السابقة قبل تغيرها، سيتم رد فرق الأموال لأصحاب المضارب خلال الفترة المقبلة.
وتقدمت شعبة الأرز بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، والدكتور محمد عمران رئيس جهاز حماية المستهلك لمرفق وتنظيم الكهرباء لسرعة استجابتهم لطلب الشعبة وتقديمها لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

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