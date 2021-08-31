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"أمازون" تعلن عن وظائف شاغرة في مصر مع اقتراب تغيير اسم "سوق دوت كوم"

01:14 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
"أمازون" تعلن عن وظائف شاغرة في مصر مع اقتراب تغيير اسم "سوق دوت كوم"

شركة أمازون

أعلنت شركة أمازون عن عدد من الوظائف الشاغرة في مصر، عبر موقعها الرسمي للتوظيف، وذلك ضمن خطة الشركة للتحول من العمل تحت العلامة التجارية "سوق دوت كوم" إلى "أمازون" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وطلبت أمازون في وظائفها الشاغرة متخصصين في المبيعات ومهندسين في "السوفت وير"، وكذلك مشرفين ومديري حسابات.

نشر الموقع الرسمي لوظائف أمازون نحو 85 وظيفة شاغرة في نحو 15 تخصصاً مطلوباً لفرعها الجاري افتتاحه بمصر بعد تغيير العلامة التجارية لسوق دوت كوم التي استحوذت عليها منذ عدة سنوات.

وقالت الشركة إن فتح باب التقديم للوظائف المذكورة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون متاح للجميع التقديم ، وتتوزع الوظائف بين محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتمعت منذ عدة أشهر مع ممثلى شركة أمازون العالمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث توسيع مشاركة الشركات المصرية عبر المنصة العالمية.

سوق دوت كوم أمازون مصر وظائف شاغرة

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