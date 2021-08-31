"إيرجو ميديا فنتشرز" تستثمر في شركة فيلم كلينيك للإنتاج والتوزيع السينمائي

القاهرة - مصراوي:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي توقيع العقود والاتفاقيات النهائية للاستثمار شركة ايرجو المملوكة لشركة أيادي في شركة "فيلم كلينك" .

حضر التوقيع أشرف نجم ، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي.

وقام بالتوقيع على العقد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" والمنتج والسيناريست محمد حفظي مؤسس مجموعة شركات "فيلم كلينك" وكذلك المخرج عمرو سلامة المؤسس المشارك في إحدى شركات المجموعة.

وبحسب بيان وزارة التخطيط، تعكس هذه الشراكة حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها و تنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الاستثمار يهدف إلى مساندة شركة "فيلم كلينيك" في سعيها لتوسيع أنشطتها في التطوير والإنتاج والتوزيع الفني وخلق كيان مؤسسي قوي يستطيع التعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري للمنطقة والعالم مما يؤهل الشركة لقيادة الجهود المبذولة لتحويل صناعة الإعلام لمساهم رئيسي في الدخل القومي ومصدرا متجددا لفرص العمل ومساندا للقوة الناعمة لمصر في المنطقة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن تأسيس شركة "إيرجو" وكذلك هذه الصفقة يعكسا التزام الدولة بمساندة أصحاب الرؤى في صناعة الاعلام للاستفادة من التاريخ المتميز لمصر في صناعة الإعلام والإنتاج الفني وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية مؤثرة تساهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي والفني وتقود قاطرة النمو المستدام.

وأضافت: "نسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز مساهمة صناعة الانتاج الفني في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية من المحتوى وتعزيز الاستثمار في القوى الناعمة للدولة المصرية والتي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية وتمتلك كل مقومات النجاح.

وقال أسامة صالح "إن استثمار شركة "أيادي" في شركة "إيرجو" يعكس رغبة أيادي في الاستثمار في مجالات متنوعة سواء كانت تقليدية أو قطاعات أخرى قلما شهدت استثمارات من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والواعد في المستقبل" كما أكد صالح أن الاستثمار في قنوات التوزيع الرقمية المستجدة وتنميتها يعمل على إيصال المحتوى للمنطقة العربية ويعزز من مكانة مصر الإعلامية واستعادة لموقعها الريادي.

وأضاف أن الاستثمار في شركة إيرجو هو استمرار للدور الذي تقوم به شركة أيادي في الاستثمار فى جميع القطاعات الحيوية ويؤدي إلى تعزيز ودعم وإثراء الثقافة في الدول العربية والغربية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع المجالات.

وأوضح محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" والتي بدورها تقوم بإدارة استثمارات شركة أيادي وشركة "ايرجو":"أننا نأمل أن يسهم استثمار "إيرجو" في "فيلم كلينك" في مساعدتها على اغتنام فرصة التحول الجذري الذي يحدث الآن في توزيع محتوى الأفلام من دور العرض السينمائية التقليدية الى منصات دولية وإقليمية ومحلية تحمل محتوي الإنتاج السينمائي المصري إلى كافة مشاهدي الأفلام العربية أينما كانوا حول العالم مما سيؤدي الي تعظيم أثر القوة الناعمة لمصر والعائد على الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتقليص حجم المخاطر التقليدية المتعلقة به".

وصرح جمال جميع مدير الاستثمار بشركة "إيرجو" بأن هذه الصفقة هي الأولى للشركة من بين عددا من الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها الآن في مختلف قطاعات صناعة الإعلام.

وأضاف "لقد عملنا بجهد شديد في العامين الماضيين لتحديد وتقييم عددا من الفرص الاستثمارية في صناعة غير مألوفة لقطاع الاستثمار المباشر في المنطقة. ولكننا نؤمن بأنه قطاع واعد يستطيع تحقيق عوائد مجزية خاصة في ظل الرقمنة وظهور المنصات وقنوات الإعلام المستجدة وتبعيات جائحة الكورونا" وأضاف أن هذه التغييرات تمثل فرصة ذهبية لصناعة الإعلام في مصر للتكيف معها وتأكيد ريادة مصر لصناعة الإعلام في الوطن العربي لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومواهب متعددة في مختلف المجالات الفنية."

وقال محمد حفظي إنه "على الرغم من مرور شركة فيلم كلينيك بعدة مراحل من النمو وتحقيق الكثير من النجاحات منذ تأسيسها في 2005، إلا أن هذه الصفقة تؤذن ببدء مرحلة جديدة للشركة نؤمن جميعا بأهميتها وبالغ أثرها ليس على تطور الشركة فحسب، بل على صناعة الإعلام والإنتاج الفني في مصر والوطن العربي ككل."

يذكر أن "إيرجو ميديا فنتشرز" هي شركة استثمار متكاملة تأسست في 2018 من قبل شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" وتدار من قبل شركة "إن آي كابيتال". تتطلع "إيرجو" لتطوير المشهد الإعلامي في مصر والمنطقة العربية، وتهدف أيضا إلى استعادة الإعلام المصري لمكانته كقاطرة اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة.

وتسعى "إيرجو" لتحقيق ذلك عن طريق الاستثمار في صناعة وتطوير وتوزيع المحتوى الإعلامي سواء كان رقميًا أو تقليديًا. وقد قامت الشركة منذ تأسيسها بدعم عددا من الأعمال الفنية المصرية والعربية الواعدة من خلال مهرجانات سينمائية مختلفة مثل القاهرة والجونة. وقد ساهم هذا الدعم في استكمال هذه الأعمال والتي قام عددا منها لاحقا بالفوز بالعديد من الجوائز في عددا من المهرجانات الدولية المرموقة.

تتكون "فيلم كلينيك" من مجموعة شركات تم تأسيسها منذ 2005 من قبل محمد حفظي الذي يعتبر أحد أهم الكوادر الحالية في مجال تطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في مصر والخارج وتتضمن المجموعة من شركة دائرة ميم الإبداعية التي أسسها حفظي مع المخرج عمرو سلامة وكذلك فيلم كلينيك للإنتاج وشركة أخرى للتوزيع وتقوم المجموعة بتطوير المحتوى والإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني.

وكانت الشركة مسؤولة عن إنتاج مسلسل ما وراء الطبيعة" لحساب منصة Netflix وهو يعد أول مسلسل مصري يتم انتاجه وعرضه من قبل المنصة.