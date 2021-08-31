المصرية للاتصالات: توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ1413 قرية بـ"حياة كريمة"



كتب- علاء حجاج:

أجرى عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمحافظة الغربية، لتفقد سير العمل بمشروع تطوير البنية التحتية وتوصيل شبكات الألياف الضوئية للقرى والمناطق الريفية ضمن مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وبحسب بيان من المصرية للاتصالات اليوم، شملت الزيارة قرية تفهنا العزب، وقرية نهطاي بمركز زفتى، وخلال الزيارة وجه حامد الشكر لجميع العاملين المشاركين في هذه المبادرة، وما يبذلونه من جهود على مدار الساعة لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث على أكمل وجه ووفق الجدول الزمني المحدد.

وقالت المصرية للاتصالات إنها تقوم ضمن مساهمتها في المرحلة الأولى لهذا المشروع بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 1413 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وضمان وصول خدمات الإنترنت فائق السرعة للريف المصري.

وأضافت أن هذه الجهود تتضمن وصول شبكة الألياف الضوئية لأكثر من مليون مبنى تضم أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، حيث يعد هذا هو المشروع الأضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات بتكلفة تقارب 6 مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء منه وفقا للخطة الزمنية المحددة للمشروع.

وقال عادل حامد: "فخورون بالمشاركة في مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأعظم في مجال تطوير البنية التحتية في التاريخ المصري الحديث".

وأضاف أن وصول شبكات الألياف الضوئية للريف المصري يضمن تقديم كافة خدمات مصر الرقمية لهذه القرى بكفاءة عالية ويسرع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد.