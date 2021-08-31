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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:34 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 792 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، مقارنة بأمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 679 جنيهًا، وعيار 24 إلى 905 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6336 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.26%، ووصل سعر الأوقية إلى 1815.05 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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