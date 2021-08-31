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توقعات بارتفاع أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي بعد قفزته عالميًا

11:46 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
توقعات بارتفاع أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي بعد قفزته عالميًا

مصنع لإنتاج الألومنيوم


كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي لشهر سبتمبر المقبل بعد قفزة السعر في البورصات عالميًا.

ووفقا لوكالة بلومبرج، صعدت أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء لليوم السابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في 10 سنوات، مع زيادة مخاوف نقص المعروض بسبب تخفيض الإنتاج الصيني بنسبة كبيرة.

وارتفعت أسعار الألومنيوم بنسبة بلغت 2% اليوم ليسجل سعر الطن في بورصة لندن 2701.50 دولار، بحسب الوكالة.

وقفزت أسعار الألومنيوم بنسبة تقترب من 40% خلال العام الحالي في تعاملات بورصة لندن للمعادن، ويأتي في المرتبة الثانية لارتفاعات المعادن بعد القصدير.

ووفقا لقول حنفي، فإن سعر طن السلك الألومنيوم يسجل حاليا نحو 49.1 ألف جنيه، وسعر طن السلندرات 50 ألف جنيه، دون إضافة الـ 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر اللفائف الألومنيوم "6 ملي" 53.8 ألف جنيه للطن، وسعر طن الشرائح البارد نحو 57.5 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف البارد 56 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

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