البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% إلى مستوى 11190 نقطة.
بينما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 11163 نقطة.
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