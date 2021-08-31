البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% إلى مستوى 11190 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 11163 نقطة.