Masrawy logo white

البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:10 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% إلى مستوى 11190 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 11163 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الداخلية تنشر فيديو لحظة تحرير طفل المحلة المختطف وضبط الجناة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا