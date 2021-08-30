لماذا يجب الحصول على موافقة "تنظيم الاتصالات" لاستيراد سماعات البلوتوث؟

كتب- علاء حجاج:

أثار قرار مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن عدد من الشحنات التي تحتوي على أجهزة مزودة بتقنية البلوتوث حالة من التخبط بين مستوردي هذه الأجهزة، حيث منعت المصلحة عددا من الشحنات من الدخول للسوق المصري وحجزتها في الميناء لحين حصول مستورديها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واحتوت أغلب هذه الشحنات على سماعات للهواتف المحمولة مزودة بتقنية البلوتوث، وهو ما جعل بعض مستورديها يعتقدون أنها ليست أجهزة اتصالات ولا تستدعي الحصول على موافقة تنظيم الاتصالات.

وقال مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، إنه بحسب القانون رقم 10 لسنة 2003 يعد اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات خطوة إلزامية يجب القيام بها من جانب المستوردين عند استيراد الأجهزة التي تحتوي على عنصر اتصالات.

وأضاف المصدر لمصراوي: "تعد سماعات البلوتوث جهاز اتصال لاسلكي، وعليه فإنه يستلزم اعتماد النوع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستيرادها وبيعها بالسوق شأنها شأن كافة أجهزة الاتصالات".

وأوضح أنه يجب عرض هذه الأجهزة قبل استيرادها في صورة عينات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتماد نوعها والموافقة عليها وتحديد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في سوق الاتصالات المصري.

وبحسب القانون، لا يجوز استيراد أي من أجهزة الاتصالات التي لا تتوافق مع هذه المواصفات المعتمدة وذلك لما يمكن أن تسببه هذه الأجهزة من أضرار على شبكات مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم أو نظرا للآثار السلبية لها على الأجهزة الكهربائية المحيطة بها أو ما قد تسببه من أضرار على المستخدم النهائي للاتصالات.

وقال المصدر إنه يتم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات للشحنات الجديدة الواردة للسوق المصرية بحيث يتم مطابقتها مع المحددات الفنية المعتمدة وذلك من جانب خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتعاون مع كبرى المعامل الدولية المتخصصة في مجال اعتماد النوع.

وخطوة اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات الواردة للسوق المصرية ومنها سماعات البلوتوث لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدور القرار في عام 2007 والتأكيد عليه في عام 2019 بشأن التزام اعتمادها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد 309 شحنات لأجهزة اتصالات واردة للسوق المصرية في عام 2020، حيث تعد خطوة اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات إلزامية تتم قبل عملية الاستيراد لذلك لابد من عرض عينة من الأجهزة الواردة للسوق على الجهاز قبل استيرادها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية.

وتتم مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات بعد وصول الشحنة التي تحتوي على أجهزة اتصالات، وذلك من خلال الشباك الموحد للجمارك ليقوم الجهاز بمتابعة الشحنة والرد خلال 24 ساعة واعتمادها في حالة مطابقتها للمواصفات الفنية أو رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وإبلاغ المستوردين أنها غير صالحة للتداول والبيع بالسوق المصرية ويجب إعادة تصديرها.