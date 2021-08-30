بدر الدين للبترول: ضخ 317 مليون دولار استثمارات في العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال العام المالي الماضي وصلت إلى حوالي 317 مليون دولار رأسمالية وتشغيلية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

واستعرض عبد الكريم أهم نتائج الأعمال التي تحققت في عام 2020-2021، خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، حيث أوضح أن معدلات إنتاج الشركة بلغت 97 ألف برميل مكافئ يومياً (349 مليون مكعب من الغاز، و34.3 ألف برميل من الزيت والمتكثفات).

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج مع إعطاء الأولوية القصوى لمجالات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وسلامة الأصول وتوفير بيئة عمل آمنة، مشيرا إلى تنفيذ الشركة ثلاثة مشروعات من أجل الحفاظ على البيئة.

وذكر المهندس محمد سمير، رئيس شركة رشيد والبرلس، أنها تقوم حالياً بإعادة تقييم المكامن المتفرقة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة عن طريق تعظيم اقتصاديات الآبار باستهداف تطبيق تكنولوجيا الحفر المتشعب لتقليل عدد الآبار وإكمال العديد من الخزانات.

وأشار سمير، خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول، إلى أن الشركة تعيد أيضا معالجة للبيانات السيزمية للاستفادة منها فى تقييم الطبقات العميقة الاستكشافية ذات الضغوط ودرجات الحرارة العالية لوضع خطة حفر واستكشاف للمكامن المحتملة في طبقات عصر الميوسين.

وأوضح أن إجمالي الإنتاج بلغ حوالي 405 ملايين قدم مكعب غاز طبيعي، بالإضافة إلى حوالي 9600 برميل متكثفات يومياً، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد وزير البترول، خلال الجمعيتين اللتين عقدتا عبر الفيديو كونفرانس، على تكامل خطط الاستكشاف التي تنفذها الوزارة من حيث العمل في مناطق جديدة، وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار تحقيقاً لأهداف زيادة الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية.

وقال الملا إن الاحتمالات البترولية بمنطقة الصحراء الغربية لا زالت شواهدها تعطي دلائل مبشرة في وجود احتمالات بترولية وغازية جيدة لم تكتشف بعد، وأنه مع التطور المستمر لتقنيات وأعمال البحث والاستكشاف يتم التوصل لطبقات إنتاج أعمق لم يتم اكتشافها من قبل، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وخلال الجمعية العامة لشركة رشيد والبرلس، شدد الملا على أهمية الاستمرار في استغلال البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على خفض التكاليف واتباع أفضل الأساليب في إدارة المكامن البترولية لمواجهة التناقص الطبيعي في الآبار.

وأشار الملا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء وعقد ورشة عمل مشتركة لتحديد الأهداف وآليات المرحلة المقبلة التي يأتي في مقدمتها العمل على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وضخ استثمارات لزيادة معدل الاحتياطي والإنتاج.

وحضر أعمال الجمعيتين أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي.

كما حضر أعمال الجمعيتين الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والعمليات والرقابة على الشركات المشتركة، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، وممثلو شركات شل ونبتون والعامة للبترول وNPC وبتروناس مصر.