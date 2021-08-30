لماذا ارتفعت الفجوة بين أجور العاملين بالحكومة والقطاع الخاص خلال 2020؟

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت الفجوة بين متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في قطاع العام والأعمال العام، مقابل القطاع الخاص، خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وتظهر بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام والأعمال بلغ 1834 جنيهًا مقارنة بـ 885 جنيهًا للعاملين في القطاع الخاص.

وكان هذا المتوسط يبلغ في 2019 نحو 1479 جنيهًا للعاملين في القطاع العام والأعمال مقابل 1019 جنيهًا للقطاع الخاص.

ويعني هذا أن الفجوة بين العاملين في القطاعين بلغت الضعف خلال 2020، مقارنة بعام 2019.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور متوسط الأجر الأسبوعي بين العاملين في قطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص.

وبحسب إيمان حسن، اخصائي دراسات وبحوث إحصائية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ارتفاع الفجوة بين القطاعين يرجع إلى تغيير المنهجية في إعداد النشرة هذا العام.

وأضافت لمصراوي أن "هذا العام أخذنا عينة ممثلة من العمالة في القطاع الخاص في إطار التعداد الاقتصادي الذي يجريه الجهاز كل 5 سنوات، ثم وسعنا العينة لتكون على مستوى الجمهورية".

وأوضحت أن لأول مرة في هذه النشرة تمثل كل منشأة في القطاع الخاص طبقًا لأحجامها، كما أن حصر المهن يكون طبقًا لحجم المهنة أيضًا.

وضربت مثلًا على ذلك بأن المنشأة التي بها 100 عامل نأخذ منها 20 عاملًا يمثل كل واحد منهم بيانات مهنته بالكامل.

وقالت اخصائي الدراسات والبحوث الإحصائية إن القطاع العام دائمًا أجوره مرتفعة عن القطاع الخاص، لأن الحكومة تطبق دائمًا كل القرارات الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات، في حين أن القطاع الخاص بعضه يلتزم والبعض الآخر لا يفعل.

وأضافت أن النشرة تضم عينة ممثلة من كل المهن طبقًا لحجم كل شركة، وتضم كل الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر ما عدا الدفاع والأمن الوطني.

وأظهرت النشرة أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أعلى متوسط أجر أسبوعي بقيمة 2059 جنيهًا مقابل 1516 جنيهًا في 2019.

وسجل متوسط نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي ليبلغ 549 جنيهًا مقابل 593 جنيهًا في 2019.

وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام 49 ساعة مقابل 54 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.

وتشمل الإحصائية بيانات العاملين بالمنشآت أقل من 10 عاملين، وفقًا لجهاز الإحصاء.