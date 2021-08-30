منتدى مصر للتعاون الدولي ينطلق الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الاثنين، إن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد انعقاد 5 جلسات حوارية و 7 ورش عمل.

ووفقا للبيان، يشارك في هذه الجلسات والورش العديد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة بمنظماتها التابعة، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات من قارة أفريقيا والمنطقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى سيتضمن انعقاد عدد من الفعاليات المكثفة حول الموضوعات المختلفة التي تمثل أولوية على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الوقت الحالي، الذي تواجه فيه الدول تحديات متعددة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية.

وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل فرصة لخلق تواصل فعال ومؤثر بين كافة الأطراف المشاركة ذات الصلة لوضع رؤى محددة وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن مشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذا الأمم المتحدة يعكس أهمية هذا المنتدى.

كما يؤكد المنتدى الدور الريادي لمصر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الهادفة للشراكات الدولية الفعالة، بحسب الوزيرة.

وخلال اليوم الأول تنعقد 5 جلسات رئيسية بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويشارك في الجلسة الافتتاحية قادة ومسئولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بينما تنعقد أربع جلسات حوارية تحت عنوان "دور الشراكات متعدد الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19"، و"تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030"، و"تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي"، و"التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية".

كما سيشهد المنتدى عقد 7 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأيضا دور المرأة ودعم رائدات الأعمال في مصر، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة.

كما تتضمن موضوعات هذه الورش الابتكار وريادة الأعمال ودور الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط، والاستثمار في رأس المال البشري، والتعاون الثلاثي مع أفريقيا.

وكانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030، وفقا للبيان.