شعبة الخضراوات توضح أسباب ارتفاع الفاصوليا والطماطم في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التغيرات الجوية هذا العام أدت لتراجع المعروض بالأسواق من بعض المحاصيل الزراعية من بينها الفاصوليا والطماطم.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة يتراوح بين 8 و10 للكيلو، والفاصوليا بين 15 و20 جنيها للكيلو.

وبحسب النجيب، أن آليات العرض والطلب بالأسواق تتحكم في سعر المنتج، فكلما تراجع المعروض ارتفع سعر المنتج.

وذكر النجيب، أن الفاصوليا محصول شتوي يتراجع حجم المعروض منه بالصيف ويكثر بالشتاء، لذا يرتفع سعر الكيلو منها خلال فصل الصيف، وذلك بخلاف تأثره أيضا بالتغيرات المناخية هذا العام.

ووفقا لقول النجيب، فإنه منذ بداية أكتوبر المقبل أن العروة الشتوية من العديد من المحاصيل الزراعية ستطرح بالأسواق مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار تدريجيا مرة أخرى.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن هناك وفرة من المعروض من المنتجات الأخرى وسعرها مناسب بالأسواق مثل الملوخية والكوسة والخيار والباذنجان.