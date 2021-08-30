وزير قطاع الأعمال لمصراوي: تطوير مصر للألومنيوم مرهون بخفض أسعار الكهرباء

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لن تسير في تنفيذ مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بأسعار الكهرباء الحالية.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت وزارة قطاع الأعمال لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نتيجة دراسة شركة بكتل الأمريكية لمشروع توسعات الشركة، والتي أوصت بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء.

وأوضح الوزير في تصريحات لمصراوي، أن زيادة أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المحيطة تقلل من فرص الشركة في المنافسة بالأسواق العالمية لمنتجات الشركة، سواء في التصدير أو أسعار المستورد من منتجات الألومنيوم.

وأضاف "تسعير الكهرباء لا يجب أن يكون بطريقة واحدة لكل الصناعات، هناك قطاعات استراتيجية مهمة تحتاج لإعادة النظر في تسعير الكهرباء".

وأشار إلى أن الشركة لا تطلب دعمًا من الحكومة في أسعار الكهرباء، لكن نطلب الطبيعي في التسعير بما يمكنها من المنافسة".

"الأمر يتطلب قرارا على المستوى الاستراتيجي، يغير طريقة تسعير الكهرباء لقطاعات صناعية معينة مثل الألومنيوم والأسمدة واختزال الحديد والسبائك الحديدية، والغزل والنسيج وخاصة الملابس الجاهزة" وفقا للوزير.

واستبعد الوزير، أن تعاود الشركة التفكير في مشروع لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، حال عدم تخفيض أسعار الكهرباء.

وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج للشركة، وتبلغ فاتورة الكهرباء السنوية نحو 5 مليارات جنيه، بمتوسط نصف مليار جنيه شهريا، وفقا لتصريحات رئيس الشركة لمصراوي سابقا.

وأجرت شركة بكتل العالمية، دراسة الجدوى للمشروع، بعد أن وقع الاختيار على الشركة كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع في مناقصة طرحت في 2020.

ووفقا لبيان سابق من الوزارة، فإن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل تصل إلى حوالي 13 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أن المشروع يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بنظام "Side by Side"، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

وستنفذ الشركة، مشروع التوسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.