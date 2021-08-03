تنظيم الاتصالات يستطلع آراء 17 ألف مستخدم عن خدمات المحمول

كتب-علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير النصف الأول لعام 2021، والخاص باستطلاع رأي مستخدمي خدمات الهاتف المحمول للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق.

وذكر بيان من الجهاز إن الاستطلاع نفذ على عينة من 17 ألف مستخدم لخدمات الهاتف المحمول مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمري والنوعي ليشمل كافة فئات المجتمع.

وسأل المستخدمون عن فروع المشغل، ووقت الانتظار داخل الفروع، وتنوع الأنظمة والعروض، وجودة خدمات الصوت والانترنت، وكذلك التعامل مع خدمة العملاء، وحل الشكاوى، ودقة المحاسبة (الفواتير/الرصيد)، للوقوف على مدى رضا العملاء الحقيقي وربطه بنتائج تقارير الجودة.

وبلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا بالعينة عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة اتصالات 79%، ومن شركة فودافون 78%، ومن شركة وي 76%، ومن شركة أورانج 73% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم خدمة/شركة بالعينة.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي مستخدمي خدمات الهاتف المحمول خلال مراحل الحصول على الخدمة النتائج التالية:

• فروع المشغل: حصلت شركة وي على نسبة 82% بمؤشر رضا العملاء عن فروعها، تليها شركتي أورانج واتصالات بنسبة 78% وشركة فودافون على نسبة 76%.

• وقت الانتظار داخل الفروع: حصلت شركة وي على نسبة 76% بمؤشر وقت الانتظار داخل الفروع، تليها شركة أورانج بنسبة 71% وشركة اتصالات بنسبة 67% وشركة فودافون بنسبة 62%.

• تنوع الأنظمة والعروض: حصلت شركة وي على نسبة 66% بمؤشر تنوع الأنظمة والعروض تليها شركة اتصالات بنسبة 65% وشركة فودافون بنسبة 63% وشركة أورانج بنسبة 60%.

• جودة خدمة الصوت: حصلت شركة اتصالات على نسبة 80% بمؤشر جودة خدمة الصوت تليها شركة فودافون بنسبة 77% وشركة وي بنسبة 76% وشركة أورانج بنسبة 74%.

• جودة خدمة الانترنت: حصلت شركة وي على نسبة 76% بمؤشر جودة خدمة الانترنت تليها شركة اتصالات بنسبة 72% وشركة فودافون بنسبة 71% وشركة أورانج بنسبة 67%.

• خدمة العملاء: حصلت شركتا فودافون ووي على نسبة 74% بمؤشر خدمة العملاء تليها شركة اتصالات بنسبة 70% وشركة أورانج بنسبة 61%.

• حل الشكاوى: حصلت شركة فودافون على نسبة 71% بمؤشر حل الشكاوى تليها شركة وي بنسبة 70% وشركة اتصالات بنسبة 65% وشركة أورانج بنسبة 57%.

• دقة المحاسبة: حصلت شركة وي على نسبة 70% بمؤشر دقة المحاسبة تليها شركة اتصالات بنسبة 68% وشركة أورانج بنسبة 66% وشركة فودافون بنسبة 65%.