ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف 39% خلال النصف الأول من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 39%.

وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حجم الصادرات سجل 436.5 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2021 مقابل 314.4 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفعت صادرات قطاع التعبئة بنحو 51% ليبلغ 284.4 مليون دولار مقابل 188.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الورق بنحو 21% لتبلغ 142.5 مليون دولار مقارنة بنحو 118.2 مليون دولار.

وأضاف جابر، أن صادرات الكتب والطباعة ارتفعت بنحو 42% خلال أول 6 أشهر من 2021 لتسجل 7.5 مليون دولار مقابل 5.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية نحو 2.1 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2021 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بتراجع طفيف بلغت نسبتة 5%، وفقا لقول جابر.

وأضاف إلياس أن أهم الدول المستوردة لقطاع الطباعة والتغليف خلال 6 أشهر من عام 2021، جاءت في المرتبة الأولى السودان من حيث الدول المستوردة بقيمة 62 مليون دولار مستحوذة على 14.2% من الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية ليبيا والتي استحوذت على 8.4% بقيمة 37 مليون دولار.

وأشار إلياس إلى أنه جاء بالمرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بنسبة بلغت 7% بقيمة 31 مليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 6.6% بقيمة 29 مليون دولار.

وذكر إلياس أنه جاءت بعد ذلك بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 27 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 26 مليون دولار، تلتها كينيا بقيمة 24 مليون دولار، موضحًا أن صادرات مصر من الطباعة والتغليف إلى المغرب بلغت 19 مليون دولار تلتها إسبانيا بقيمة 15 مليون دولار.

وانطلقت أمس فعاليات معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" بمشاركة أكثر من 150 شركة دولية ومحلية بمجال تصنيع الأغذية والمشروبات من أكثر من 16 دولة على مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويغطي المعرض 4 قطاعات الأساسية للتصنيع الغذائي وهي المكونات الغذائية، والتصنيع، والتغليف، واللوجستيات بمشاركة العديد من الدول منها الهند، وتركيا، وروسيا، وإسبانيا وبلجيكا ومن المتوقع أن يحضره 4 آلاف زائر على مدار أيامه الثلاثة.

ويشهد المعرض إطلاق النسخ الإقليمية من المعارض العالمية ProPak Exhibitions للطباعة والتغليف ومعدات التجهيز وFood Ingredients Global للمكونات الغذائية تحت مسمى ProPak MENA وFood Ingredients Africa.