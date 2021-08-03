2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في يوليو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 2 مليار و720 مليونًا و853 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 8163 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا و518 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و291 مليونًا و335 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بتصدير مشمول 426 بيانًا جمركيًا بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و43 مليونًا و357 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية.

وأوضح أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 100 ألف و861 جنيها.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، وفقا للبيان.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن