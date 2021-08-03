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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:27 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستوياتها أمس، على الرغم من التراجع عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 794 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.12%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1811.3 دولار في الساعة 12:32 ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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