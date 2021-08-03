البترول: تركيب 426 ألف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تركيب 426 ألف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع منذ بدء نشاط تركيب هذا النوع من العدادات لقياس الاستهلاك وحتى الآن، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن تنفيذ التوجه لتركيب عدادات مسبقة الدفع، واستبدال القديمة العدادات مسبقة الدفع يضمن لمنظومة تحصيل قيمة مسحوبات الغاز الاستمرار بأداء أفضل من حيث سهولة تحصيل المستحقات وتلافي الصعوبات التي تعترض عمل المنظومة.

جاء ذلك خلال عقد وزير البترول اجتماعا لاستعراض موقف تحصيل مستحقات مسحوبات الغاز من العملاء "المنزلي والتجاري والصناعي"، والعمل على التيسير على العملاء من خلال توفير العديد من البدائل التي تعتمد على التحول الرقمي بما يحول دون تراكم معدلات الاستهلاك.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد".

واستعرض الاجتماع الوسائل التي تستخدم لتسجيل قراءات استهلاك الغاز وكيفية السداد للعملاء والتيسير عليهم.

ووفقا للبيان، تشمل هذه الوسائل تمكين العملاء من تسجيل القراءة وتسديد الفاتورة بأنفسهم، أو من خلال موقع الشركة الرسمي على الإنترنت، أو إبلاغ القراءة والسداد من خلال فودافون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول أو تطبيق الشركة، أو إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت.

كما يمكن التسجيل عن طريق التليفون الأرضي لمكتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، أو إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم (09000727)، أو المحمول على رقم (5727)، أو إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم (1122).

ويمكن إبلاغ القراءة والسداد أيضا عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وضمان وممكن وبس وأمان، أو الإبلاغ عن عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية.

كما يمكن الإبلاغ من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبلوم والأهلي، أو الإبلاغ عن طريق كتابتها على باب الشقة سنويا ومقسم شهريا، والإبلاغ من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محافظ بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك QNB أو عن طريق تطبيق بترمومتر على المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبايل في قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور ووآب استور.

وأشار رئيس شركة بتروتريد إلى التجهيز لاتفاق مع شركات المدفوعات الفورية على توفير خدمة شحن كروت الغاز وتفعيلها تباعا في أقرب وقت.