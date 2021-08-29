يمتلكه سميح ساويرس.. بيتكوين تتلقى دعماً جديداً بعد قبول استخدامها في الدفع بفندق سويسري

كتب- مصطفى عيد:

تلقت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة دعما جديدا بعد اعتراف أحد الفنادق الفاخرة في سويسرا بها من خلال إقرار التعامل بها وهو ما يأتي تزامنا مع صعودها القوي في الـ 40 يوما الأخيرة.

ويأتي إعلان الفندق السويسري، المملوك لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس، قبوله بالتعامل بعملتي بيتكوين وإيثريوم الرقميتين في بلد من بين أكثر الدول الأوروبية حماسة في تبني العملات المشفرة.

وأعلن فندق "تشيدي أندرمات"، الفاخر والمطل على جبال الألب، قبوله استخدام النزلاء به عملتي بيتكوين وإيثريوم في عملية سداد مدفوعاتهم عن إقامتهم بالفندق، وسينظر في استخدام عملات مشفرة أخرى في المستقبل، بحسب شبكة بلومبرج.

ويمكن أن يكلف الجناح الراقي في الفندق صاحب التصنيف "5 نجوم"، على بعد حوالي 110 كيلومترات بالسيارة، آلاف الدولارات في الليلة الواحدة، وفقا لما نقلته الوكالة عن الموقع الإلكتروني للفندق.

وقرار الفندق بقبول التعامل بالعملات المشفرة ليس وليد اللحظة، حيث بدأ المنتجع السويسري في التفكير في هذه العملات كخيار للدفع منذ حوالي 4 سنوات، ولكنه انتظر حتى يتمكن من ضمان أن تكون المعاملات آمنة وتجنب تقلبات الأسعار، بحسب بلومبرج.

ويأتي قبول الفندق للعملتين المشفرتين في إطار شركة مع مزود خدمة الدفع "وورلد لاين"، بالإضافة إلى مزود خدمة التشفير السويسري "Bitcoin Suisse"، حيث تتحول المدفوعات بالعملة المشفرة إلى فرنك سويسري على الفور بمجرد تأكيدها.

ووفقا للوكالة، ارتفعت شعبية العملات المشفرة والاهتمام بها على مدار العامين الماضيين حتى مع تأرجح تقييمات النقود الرقمية بشكل كبير، وظلت عملية استخدامها اليومية كنظام دفع صعبة.

وتم افتتاح الفندق "تشيدي" في عام 2013 باعتباره حجر زاوية لإعادة تطوير "أندرمات"، حيث لم منتجع التزلج الذي لم يعد محبوبا، حيث تعاون سميح ساويرس مع مستثمرين آخرين لإنفاق أكثر من مليار دولار لإحياء المنتجع.

وقال جان إيف بلات، المدير العام للفندق، في بيان: "نعلن لنزلاء الفندق تصريحا واضحا بأننا منفتحون على التقنيات الجديدة وفي نفس الوقت نقدم تجربة دفع جديدة كخدمة إضافية".

ويأتي ذلك تزامنا في تحرك جديد في سويسرا نحو التعامل بالعملات المشفرة، وذلك بعد إعلان مقاطعة "تسوج" السويسرية، المعروفة بضرائبها المنخفضة على الشركات وموطن تجار السلع، العام الماضي، أنها ستبدأ في قبول بيتكوين لدفع الضرائب.

وتزامن اعتراف الفندق بعملة بيتكوين مع ارتفاع أسعار بيتكوين في الـ 40 يوما الأخيرة من تحت مستوى 30 ألف دولار- أحد أدنى مستوياته خلال العام- إلى حدود مستوى 48.5 ألف دولار في الوقت الحالي بنسبة زيادة تصل إلى نحو 63%.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6208 عملات رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.