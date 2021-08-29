269 مليون دولار استثمارات "عجيبة للبترول" خلال العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة عجيبة للبترول، إن حجم استثمارات الشركة في مناطق عملها بلغ خلال العام المالي الماضي حوالي 269 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف مصطفى أن متوسط إنتاج الشركة بلغ حوالي 40 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالي 2020-2021، وحوالي 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتمت إضافة حوالي 6 ملايين برميل زيت خام وحوالي 4.2 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطي الشركة القابل للاستخراج.

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020-2021.

وذكر أحمد مصطفى أن الشركة حققت وفرا خلال العام المالي الماضي بلغ حوالي 27.5 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.

واستعرض مصطفى خلال الجمعية العامة لشركته أهم المشروعات التي تنفذها عجيبة ومن أهمها البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج حوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 10 آلاف برميل من الزيت الخام.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة، وفقا لمصطفى.

وأوضح مصطفى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمي بجميع القطاعات في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.

واستعرض المهندس عصام الدين العجراوي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، النتائج التي تحققت خلال العام، حيث أشار إلى تحقيق معدلات إنتاج تفوق الخطة المحددة خلال العام، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 162 مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى 3.3 مليون برميل متكثفات.

وذكر العجراوي أن شركته نجحت في خفض معدل التناقص الطبيعي للإنتاج وتحسين معدلات الإنتاج اليومية وزيادة كفاءة محطة المعالجة مما كان له أثر إيجابي في المحافظة على استقرار الإنتاج.

وأضاف أنه بالنسبة لمجال المشروعات انتهت شركة الفرعونية من حفر وإكمال الآبار "أتول -4" و"قطامية"، مما ساهم في إضافة 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً منذ ديسمبر 2020، كما أشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل والبنية التحتية.

وأكد وزير البترول، خلال أعمال الجمعيات، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والإسراع بتنفيذ المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز التي تعد من أولويات العمل البترولي.

وأشار إلى ضرورة أن يكون ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتحقيق معدلات أداء متميزة مماثلة لما تحقق في مشروعات بترولية أخرى، خاصة أن هناك احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار وسرعة وضعها على الإنتاج.

وطالب الملا الشركات أن تشهد إجراءات التحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أداءً أسرع وتحقيق المزيد من التقدم للمساهمة في تحسين الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمنشآت البترولية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة.