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مصر تتراجع مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

12:21 م الأحد 29 أغسطس 2021
مصر تتراجع مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

فيروس كورونا في مصر

كتبت-ياسمين سليم:

تراجعت مصر مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أغسطس الجاري.

واحتلت مصر المركز 39 في شهر أغسطس بعد أن كانت تحتل المركز 37 في يوليو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 58 نقطة في أغسطس مقابل 56.1 نقطة في يوليو.

وتوسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر.

وتسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير للمؤشر، واحتلت النرويج المركز الأول خلال أغسطس لتحافظ على صادراتها لدول المؤشر، فيما تراجعت نيوزيلندا 26 مركزًا لتحتل المركز 29 بعد أن كانت تحتل المركز الثاني في يوليو الماضي.

وجاءت هولندا في المركز الثاني هذا الشهر لتصعد 12 مركزًا كما صعدت فنلندا للمركز الثالث وإيرلندا للمركز الرابع.

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