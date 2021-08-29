الشهر المقبل.. انطلاق الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي بمركز المؤتمرات

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة للوزارة، تجري استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأضافت أن المعرض سيعقد بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة أن هذه الدورة من المعرض تشهد تحضيرات على مستوى عالٍ من الدقة والإشراف المباشر تؤهلها لتكون نموذجا راقيا ورائدا يليق باسم وبأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة في مصر، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى إقبال العارضين الملحوظ على المشاركة بالمعرض.

ويعد معرض القاهرة الدولي، الحدث الأكبر الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات سنوياً، ويضم أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها، بحسب البيان.

وقالت الهيئة إن معرض هذا العام سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والأثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية إلى جانب الأدوات الدراسية.