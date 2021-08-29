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53 مليون جنيه لتمويل مشروعات بقرى "حياة كريمة" في أسيوط خلال 7 أشهر

10:28 ص الأحد 29 أغسطس 2021
53 مليون جنيه لتمويل مشروعات بقرى "حياة كريمة" في أسيوط خلال 7 أشهر

مشروعات بقرى حياة كريمة

كتب- مصطفى عيد:

قال رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، إن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالي 101 مليون جنيه في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 7 مراكز بأسيوط تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك خلال أول 7 أشهر من عام 2021.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، أضاف عبد الحسيب أن هذه التمويلات حققت ما يزيد عن 5700 فرصة عمل بالمراكز السبعة؛ ومنها ما يقرب من 53 مليون جنيه للقرى المستهدفة من المبادرة بهذه المراكز التي تتضمن ديروط، ومنفلوط، وأبنوب، والفتح، وساحل سليم، وأبو تيج، وصدفا.

ونظم فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط دورة تدريبية لتأهيل الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بمركز أبو تيج أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، حيث تم تنظيم الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفقا للبيان.

وأشار مدير فرع الجهاز بأسيوط إلى أن الفرع نظم 14 دورة تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال والتدريب على بعض الصناعات الحرفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديرية القوى العاملة وحزب مستقبل وطن ومنظمة العمل الدولية، واستهدفت تلك الدورات 314 شابا وفتاة.

وأوضح أن الفرع نظم أيضا حوالي 50 ندوة للتوعية بالمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد وبالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات.

وذكر عبد الحسيب أن فرع الجهاز نظم كذلك سلسلة من الزيارات الميدانية للمراكز والقرى المستهدفة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قرية بلغت 165 زيارة بهدف تحديد المشروعات المناسبة لطبيعة كل قرية.

واستخرج فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط رخصا مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 165 مشروعا، كما استخرج 155 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، بالإضافة إلى استخراج حوالي 50 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية، بحسب البيان.

وقال الجهاز إن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي يبذلها في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المراكز المستهدفة من خلال إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل لأبناء وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

مشروعات بقرى حياة كريمة رميح عبد الحسيب أسيوط المشروعات المتوسطة والصغيرة

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