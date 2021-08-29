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ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:03 ص الأحد 29 أغسطس 2021
ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا بين 25 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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