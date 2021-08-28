وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6% بعد تجاوز جائحة كورونا

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ حتى يجني المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.

وأضاف في لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، أن الحكومة حريصة على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة ٨٠٠ مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير ١,٥ مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو ٦٪ بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وبحسب معيط فإن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.

أشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.

وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.

وحضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية، وحنان خلف مدير عام بحوث الاتفاقيات الدولية.