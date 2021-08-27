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تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور.. والمكرونة يرتفع وحيدا

01:26 م الجمعة 27 أغسطس 2021
تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور.. والمكرونة يرتفع وحيدا

أرشيفية

القاهرة – مصراوي:

زاد سعر سمك المكرونة السويس، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع البلطي والبوري والكابوريا، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهَا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض كيلو البوري جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و58 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة بين 22 و25 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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