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مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

03:11 م الخميس 26 أغسطس 2021
مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% إلى مستوى 11125 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

بينما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 58.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 33.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 91.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.04% إلى مستوى 11064 نقطة.

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