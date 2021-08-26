المشاط تبحث تطوير التعاون مع سيراليون عبر آلية اللجنة المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع ديفيد فرانسيس، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، والوفد المرافق له، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم سبل تعزيزه.

وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ودعمها لحكومة دولة سيراليون، واستعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السيراليوني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية.

وأكدت الوزيرة رغبة الدولة المصرية في المضي قدماً من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة المختلفة من خلال آلية اللجنة المشتركة بين البلدين، بحيث تساهم في تطوير التعاون بين في كافة القطاعات الاقتصادية والفنية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

وأشارت إلى العمل أيضا من خلال آلية اللجنة المشتركة على تطوير التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومجال الموارد المائية والري، والبترول والثروة المعدنية، والتشييد والبناء، والإعلام، والثقافة وغيرها.

كما أعربت الوزيرة عن تطلع مصر نحو زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المباشرة في سيراليون ودعوة الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك.

وأعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني عن سعادته والوفد المرافق له بزيارته للقاهرة، وكذا لقائه مع وزيرة التعاون الدولي، مبديًا رغبة بلاده في تعزيز ودعم سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الإمكانات التي تقدمها بلاده، والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال المصريين في مختلف المجالات الاقتصادية.