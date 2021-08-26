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مبيعات محلات الملابس تنتعش خلال فترة الأوكازيون الصيفي

12:12 م الخميس 26 أغسطس 2021
مبيعات محلات الملابس تنتعش خلال فترة الأوكازيون الصيفي

سماح حسين

كتبت- شيرين صلاح:

قالت سماح حسين، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات محلات الملابس انتعشت خلال الفترة الماضية من الأوكازيون الصيفي.

وذكرت سماح حسين أن انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة مع بداية الشهر الجاري ساهمت بشكل كبير في انتعاش مبيعات الملابس بالقسمين الحريمي والرجالي على الأخص مع نسبة التخفيضات الكبيرة في الأوكازيون الصيفي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم 2 أغسطس ولمدة شهر، ومدت الوزارة فترة الأوكازيون حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت سماح حسين أن نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 50 و70% على حسب موديل القطعة.

وتحسنت المبيعات بشكل تدريجي منذ بداية الأوكازيون وحتى الآن، خاصة أن مبيعات موسم الملابس الصيفية لم تكن جيدة قبل فترة الأوكازيون، وفقا لقول سماح.

وتتوقع عضو مجلس إدارة الشعبة أن تستمر المبيعات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك زبائن تنتظر قرب انتهاء الأوكازيون للاستفادة من عروض الأوكازيون أو عروض المحلات الأخرى التي لم تشارك في الأوكازيون ولكنها تعلن تخفيضات بانتهاء موسم الصيف.

سماح حسين شعبة الملابس غرفة القاهرة التجارية الأوكازيون الصيفي محلات الملابس

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