البورصة تصدر قرارا برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20%.. والتطبيق 5 سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية قرارا برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%).

ونص قرار رئيس البورصة رقم 681 لسنة 2021، الصادر بتاريخ أمس ونشرته البورصة على موقعها اليوم الخميس، على أن تكون النسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من آخر سعر إقفال مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 5%.

وتضمن القرار أن يكون احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة شهدت تنفيذات بحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل الساعة الثانية والنصف، وتنقسم إلى 3 فترات تتضمن: فترة مزاد سعر الإقفال، وفترة التعديل، وفترة التداول بسعر الإغلاق.

وأوضحت البورصة أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى قطاعات وإدارات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه.