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تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

10:11 ص الخميس 26 أغسطس 2021
تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهَا.

وهبط كيلو البوري جنيهين ليتراوح بين 50 و58 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار السمك السمك المكرونة السويسي السمك البلطي السبيط الكاليماري الجمبري

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